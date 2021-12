Daniela Büchner: Öffentliche Liebeserklärung! Sie ist so glücklich

Rührende Liebeserklärung an Mama Danni

"Eines weiß ich ganz bestimmt, dass ich mich nicht glücklicher schätzen könnte, so eine tolle, starke Mutter wie dich zu haben. Auch wenn mir dein Musikgeschmack nicht gefällt und du mir manchmal den letzten Nerv raubst, bist du mein absolutes Vorbild", schreibt Joelina zu einem hübschen Foto von sich und ihrer Mama. "Ich bin so dankbar für das, was du mir mit auf den Weg gegeben hast und dass wir gemeinsam schon so viele Höhen und Tiefen erlebt und geschafft haben! Du bist eine Powerfrau, die sich nie unterkriegen lässt. Danke, dass du immer für mich da bist und wir einfach alles gemeinsam machen können. I LOVE YOU!"