Daniela Büchner: "Reality Queens"-Abrechnung! Das hat man nicht im TV gesehen

Was man ebenfalls nicht Fernsehen gesehen hat, verrät Daniela: Sie sei irgendwann auf Patricia zugegangen, um sich nach dem Zoff die Hände zu reichen. "Da war ich nämlich diejenige, die auf sie zugegangen ist", sagt sie stolz. Nach der Sendung soll die Tochter von Roberto Blanco (87) sie im Netz aber trotzdem beleidigt haben. Doch damit nicht genug! Daniela und Joelina sind sich sicher, dass Patricia und Jasmin sich absichtlich mit ihnen gezofft haben! "Was wir wissen, beziehungsweise was uns gesagt wurde: Zu ihr und Jasmin wurde jeweils von ihrem Management gesagt ... wenn ihr PR wollt, dann streitet euch mit den Büchners. Ist ja auch passiert", so Joelina. Auweia! Hier ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen ...