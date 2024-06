Daniela Büchner: Riesen Ärger bei "Reality Queens!" Sie versprüht ihr Gift

Der nächste Streit lässt nicht lange auf sich warten. Danni entscheidet sich für Claudia, "weil ich glaube, in der Gruppe, wo du bist gerade, da bist du gut aufgehoben." Autsch! So ein heftiger Seitenhieb geht an der sensiblen "DSDS"-Kandidatin nicht spurlos vorbei. "Ich habe das schon verstanden, dass Dani gesagt hat, dass ich 'ne Loserin bin. Das hat sehr am Herzen weh getan", schluchzt die Blondine.

Unterstützung gibt es von den anderen Mädels. "Wenn du das nicht direkt ansprichst, wirst du immer wieder ein Ziel für die sein! Du musst dich wehren!", rät ihr Emmy Russ (25). Carina findet noch aufmunternde Worte: "Wir stehen alle hinter dir, du bist nie alleine." Lässt sich nur hoffen, das Danni in der nächsten Folge nicht noch mehr Gift versprüht...

