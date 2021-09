Daniela Büchner: "Shopping Queen"-Eklat um Tochter Joelina! Jetzt platzt ihr der Kragen

Immer wieder wurde Joelina wegen ihrem Verhalten vor der Kamera, ihrer kurvigen Figur und ihrer berühmten Mama beschimpft. Die Beleidigungen gingen sogar Sender VOX zu weit. "Konstruktive Kritik ist Teil der Show, doch was momentan in den Kommentaren passiert, können und wollen wir nicht länger tolerieren. Daher werden wir die Social Media Begleitung an dieser Stelle für den Rest der Woche einstellen", verkündeten die Macher auf Instagram.