Daniela Büchner: Sie führt ihren Sohn öffentlich vor!

Sohn Diego hat ein Bild mit seinen Stiften gemalt, doch das gefiel Danni scheinbar nicht. "Sterne sind nicht rot, Sterne sind gelb, Diego! Bitte dann auch gelb nehmen", meckerte sie in ihrer Instagram-Story. Als der 8-Jährige mit einem "Ist egal" antwortete, mahnte sie: "Bist du heute bockig?"

Doch dabei blieb es nicht. In ihrer Instagram-Story zeigte Danni ausführlich die Federtasche von Diego, obwohl er immer wieder die Hand vor die Kamera hielt. "Mein Sohn ist seit September in der Schule. Er hat jetzt schon das zweite Etui geschrottet. Eins war bereits in der ersten Woche, das ist das zweite. Wir gehen gleich los und holen ein Neues. Dann sehen seine Stifte teilweise so mini aus", schimpfte sie weiter. "Da fehlen auch ganz viele Farben. Ich weiß nicht, wie das passiert ist." Vor laufender Kamera fing Danni dann auch noch eine Diskussion mit ihrem Sohn an.