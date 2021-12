Daniela Büchner & Caro Robens: Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht!

Die drei trafen sich vor Kurzem zufällig auf Mallorca und sprachen sich endlich aus. "Irgendwann habe ich auch gedacht: Was für ein Blödsinn, sich zu streiten", erklärt Andreas gegenüber dem Sender. Mittlerweile kommen sie gut miteinander klar. Doch von Freundschaft kann noch keine Rede sein. "Wir sehen uns jetzt eigentlich das dritte Mal. Für mich ist Freundschaft was, was man mit ganz wenigen hat. Ich würde niemals bei jemanden sagen, den ich jetzt das zweite oder dritte Mal persönlich sehe: 'Wir sind Freunde'", stellt Caro klar. Doch wer weiß, was sich in den nächsten Monaten entwickelt...

