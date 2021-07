Daniela Büchner & Ennesto Monté: Liebesschwindel - Ihr Lügengerüst bricht zusammen

Der Gastronom hatte sich gerade noch so für die Büchner-Witwe gefreut. "Danni ist so glücklich wie schon lange nicht mehr", hatte er noch vor Kurzem im Gespräch mit "Closer" geschwärmt. "Sie und Ennesto passen einfach zusammen. Ich hatte ja immer auf ein Liebes-Comeback gehofft." Doch seine Freude währte nicht lange: Schon am Ende des Tages, an dem Danni bei RTL in der TV-Show "Punkt 12" über ihre neue alte Liebe schwärmte, war schon wieder alles aus und vorbei. Ennesto machte Schluss. Und Markus kann nur noch ratlos mit dem Kopf schütteln: "Ich blicke da nicht mehr durch. Ich kann nicht mal sagen, ob sich der Beziehungsstatus morgen wieder ändert."

Wenn’s nach Ennesto geht, eher nicht: "Ich bin zutiefst enttäuscht von Danni", jammert er auf Instagram. "Vor allem, weil ich so viel in unser Liebes-Comeback gesteckt habe." Was hat Daniela ihm bloß so Schreckliches angetan – noch dazu in so kurzer Zeit? Tja, sie tauschte sich mit einer seiner Ex-Freundinnen aus, ein absolutes No-Go für Ennesto: "Wenn man mir misstraut, will ich mit solchen Partnern nichts zu tun haben!" Klingt alles wie im Kindergarten, was womöglich daran liegt, dass in Wahrheit etwas ganz anderes hinter dem absurden Liebes-Chaos steckt. Denn eines ist klar: Danni zieht am 6. August in den "Promi Big Brother"-Container. Und als Reality-TV-Urgestein weiß sie natürlich, dass sie mit solchen Schlagzeilen über ihre On/Off-Liebe interessanter ist als jemand, der nichts zu erzählen hat...