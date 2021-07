Promi Big Brother: Dieser Bachelorette-Star zieht in den TV-Knast!

Und weitere Namen sind gefallen. So soll auch René Zierl bei "Promi Big Brother" dabei sein. Er war in einigen Folgen von "Goodbye Deutschland" zu sehen - ansonsten war der Auswanderer bisher weniger im Fernsehen präsent und dürfte deshalb wohl nicht bei allen Zuschauern bekannt sein. Ex-Handballer Eric Sindermann, Ex-Kickboxerin Marie Lang sowie Antiquitätenhändler Paco Steinbeck gehören ebenfalls zu den Teilnehmerin. Die neue Staffel von "Promi Big Brother" startet am 6. August 2021.

Was die Stars aus der ersten Staffel von "Big Brother" machen, erfahrt ihr hier im Video: