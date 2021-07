Daniela Büchner & Ennesto Monté: Wieder getrennt! Er rastet aus

Was ist passiert? Seine Ex-Freundin Vanja Rasova behauptete, dass er Nacktbilder von ihr verlangt hat. Nachdem Danni ihr glaubte und Kontakt aufnahm, rastete der Reality-TV-Star komplett aus. "Ich habe so etwas schon mit Helena Fürst durchgemacht, wo einfach unwahre Behauptungen in die Welt gesetzt wurden. Ich werde diesen Fehler aber nicht noch einmal machen und schweigen", schimpft er jetzt gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Ich wehre mich mit allen Mitteln, wenn erneut jemand meine Familie und mich durch solche Unterstellungen in ein schlechtes Licht rücken will."