Daniela Büchner & Sohel: Liebes-Beben! Sie verkünden die Trennung

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" wollte Moderatorin Angela Finger-Erben näheres zum Liebes-Aus erfahren. "Wir waren in der Kennenlernphase und so ist das eben… Es ist traurig, wenn die Leute mehr reden als sie sollten", erklärte Daniela Büchner in der Live-Show. Einen Rosenkrieg wird es aber nicht geben: "Ich bin aber keine Person, die große Schlammschlachten macht"