Daniela Büchner: Sohels Ex macht ihr einen Strich durch die Rechnung

Autsch! Das muss ein bitterer Schlag für die fünffach-Mama sein. Denkt Jasemin etwa Danni wäre kein guter Umgang für ihren Sohn? Mit Sohel bekam Jasemin einen gemeinsamen Sohn - Aleo. Dieser löst jetzt ein wahres Patchwork-Drama aus. Während sich Dannis Kinder super mit dem neuen Mann an ihrer Seite verstehen, räumt Jasemin ihr Veto-Recht als Mama ein und verbietet Daniela Büchner das Kennenlernen mit dem Sohn ihres neuen Freundes. Aber warum will die, jetzt wieder in Deutschland lebende, Ex von Sohel das nicht? Dafür nennt sie gegenüber "Promiflash" folgende Gründe: