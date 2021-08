Daniela Büchner & Uwe Abel: Mega-Ärger bei "Promi Big Brother"

So hat Uwe Abel sich seine Zeit bei "Promi Big Brother" wohl wirklich nicht vorgestellt. Der sympathische Bauer hält sich aus allen Angelegenheiten raus und würde am liebsten einfach in Ruhe gelassen werden. Auch die ein oder andere Träne ist schon gekullert, weil er seine Ehefrau Iris und seine eigenen vier Wände vermisst. Diese Masche zieht bei seiner TV-Kollegin Daniela Büchner allerdings überhaupt nicht...