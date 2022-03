Daniela Büchner: Verliebt? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Daniela platzt der Kragen

In ihrer Instagram-Story macht Daniela ihrem Ärger nun Luft. "Das nervt mich, wenn dumme, unterbelichtete Menschen ihre Kommentare abgeben zu etwas, wovon sie gar keine Ahnung haben. Es gibt kaum jemanden, der irgendeine Ahnung von meinem Leben hat, okay? Weder bin ich in einer Beziehung, noch will ich in einer Beziehung sein, noch flirte ich mit irgendjemandem", feuert sie.

Für ihr "beklopptes Liebesleben" könne sie nichts. "Man glaubt an das Positive. Aber es war nichts. Was soll ich denn jetzt machen?", fragt sie ihre Fans. "Wenn ich könnte, würde ich die Zeit zurückdrehen und der ein oder andere Typ hatte null Chancen!" Welche Ex-Freunde sich da wohl angesprochen fühlen...?