Daniela Katzenberger: Ärger in Südafrika! Lucas ist in die Falle getappt

Tappt Lucas in die Dschungel-Falle?

"Der Lucas ist ja seit ein paar Tagen weg. Das ist voll komisch. Das ist ganz seltsam. Ich sag's euch, der freut sich so brutal auf das Dschungelcamp. Der ist ja da schon in Südafrika", berichtet Daniela in ihrer Instagram-Story. "Der lebt da wie die Made im Speck. In so einer mega brutalen Lodge. Ringsherum sind überall Elefanten und Löwen. Und was für Essen die da jeden Tag kriegen, der Hammer."

Doch so richtig traut die TV-Blondine dem Frieden nicht. "Da habe ich gesagt, Schatz, Vorsicht. Das ist eine Falle!" Denn sie glaubt: Je schöner es im Hotel ist, "desto schlimmer wird's dann im Dschungelcamp." Und: "Dass der Abstieg dann so richtig schön schlimm ist. Ich glaube nämlich, die gewöhnen den schön an den Luxus, dass es dann so ein richtiger Schock wird, wenn der dann in diesem Dschungelcamp ist."

Kein Wunder: Daniela weiß, dass Lucas dort auf dem Boden schlafen muss. Und auch die Toiletten-Situation ist sicherlich nicht ideal. Trotzdem glaubt sie daran, dass ihr Schatz es schaffen kann. "Es gibt wahrscheinlich niemanden, der besser ins Dschungelcamp passt, als der Lucas. Der ist mega genügsam, der ist viel gewohnt. Der ist auch mit mir zusammen. Essensmäßig kann er viel ab. Der hasst es dann, wenn es unfair wird und der hält auch immer zu Schwächeren."

Na, dann kann das Abenteuer ja beginnen!

