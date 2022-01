Lucas Cordalis: Fotos aufgetaucht! Ehefrau Daniela traut ihren Augen kaum

Viel Action gibt es in Südafrika derzeit aber nicht. "Der Regen hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Gott sei Dank. Es hat ja wirklich den ganzen Morgen gegossen. Man konnte wirklich gar nichts machen, außer auf dem Zimmer sich aufhalten", verrät Peter. "Jetzt genieße ich ein bisschen die Zeit hier in der Sonne und ich chille mal ein bisschen, bevor es dann zum Nachmittagstee geht. Ist ja so ein bisschen britische Tradition hier, dass man so um 15.30/16 Uhr einen Nachmittagstee genießt und das mache ich mit Lucas natürlich auch gerne, weil das ein bisschen Abwechslung reinbringt und man außerdem was zu essen bekommt."

Und was macht seine Begleitung sonst so? "Lucas genießt die Ruhe und bereitet sich mental noch ein bisschen auf das Camp vor. Das heißt, er ist auch den ganzen Tag am Chillen. Soll ihm gegönnt sein", erzählt der Ehemann von Iris Klein. Na, dann kann das Abenteuer ja beginnen!