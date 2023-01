Daniela Katzenberger: Arroganz-Anfall! Damit schießt sie nicht nur sich ins Aus...

Eine allerdings will von der Kritik nichts wissen, im Gegenteil: Ehefrau Daniela Katzenberger versucht in einem langen Insta-Post, die schlappe Performance ihres Gatten als TV-Strategie zu verkaufen! "Ich mache seit 15 Jahren Fernsehen und kann behaupten, dass ich mich sehr gut mit dem Quatsch auskenne", schreibt die Katze. Und lässt wissen: "Es ist ja nun mal so, dass Lucas eine absolute Favoriten-Rolle hat. Es ist dann natürlich auch logisch, dass er nicht direkt in den Himmel gepusht wird vom Format." Soso, Lucas' fader Auftritt ist also nur der Chancengleichheit geschuldet? Klar, so kann man’s natürlich auch drehen…

Während sich Lucas, der in Danis Augen die Dschungelkrone ja schon sicher hat, entspannt zurücklehnt, könnte allerdings ein anderer an ihm vorbeiziehen: Reality-Star Gigi Birofio! Der 23-Jährige hat sein Image als sexbesessener Super-Macho schnell abgelegt und sich als einfühlsamer Teamplayer erwiesen. So sammelt man Sympathiepunkte! "Gigi ist der Beste! Wie kann man ihn nicht mögen?", so die klare Meinung der Zuschauer. Da muss Lucas wohl noch 'ne Schippe drauflegen, wenn er mit dem Italiener mithalten möchte…

