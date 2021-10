Daniela Katzenberger: Aus und vorbei! Sie verkündet es auf Instagram

Daniela zieht sich zurück

"Sooo ihr Lieben. Muddi macht mal 'ne kleine kreative Instagram Pause", verkündet Daniela in ihrem Insta-Feed. "Ich habe es ja letztens auch in meiner Story erzählt, dass wir gerade mit Hochdruck an unserer neuen Staffel drehen. Ich gebe da auch immer Vollgas und liebe es auch nach all den Jahren vor der Kamera zu stehen. Und ich mache auch Instagram megaaaa gerne, aber leider habe ich oft das Gefühl, dass ich dann wie 'leer gelabert' bin. Kennt ihr das Gefühl? So als ob ich meine Tagesration an Wörtern schon verballert hab."

Lange müssen die Fans aber hoffentlich nicht ohne Daniela auskommen! "Ich möchte nicht, dass ihr euch Sorgen macht, oder denkt, dass ich kein Bock mehr habe auf Instagram oder sowas", stellt sie klar. "Also ihr Lieben, bleibt gesund. The Cat ist bald wieder back."

