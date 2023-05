Daniela Katzenberger: Die räumliche Trennung erfolgt noch in diesem Jahr

Wie "Bild" nämlich berichtet, soll sich Mama Iris Klein in Worms (Rheinland-Pfalz) ein schniekes Eigenheim gekauft haben. Von ihrem neuen Wohnort ist sie somit nur einen Katzensprung zu Tochter Jenny Frankhauser mit Schwiegersohn Steffen König und Baby-Enkel Damian. Für Daniela Katzenberger sicherlich ein trauriger Schritt! Schließlich ist es kein Geheimnis, dass die Katze und ihre Mama ein enges Band der Verbundenheit verbindet. Doch Iris soll hinter ihrem Entschluss stehen. So soll das Haus auch bereits renoviert werden, damit die Power-Frau im Herbst ihre neue Bleibe beziehen kann. Ob es in der neuen Heimat wohl auch mit einer neuen Liebe klappt? Wie "Bild" weiter berichtet, soll Iris schon jetzt auf Mallorca ordentlich im Dating-Fieber sein! Wir können also gespannt sein ...

