Daniela Katzenberger: Ehestress! Heftiger Schlag für ihren Lucas

Komplett unbeleckt ist sie immerhin nicht: Bereits 2010 und 2018 versuchte Daniela sich mit Songs wie "Nothing’s Gonna Stop Me Now" als Sängerin. Nach einem Grammy klang das Ergebnis zwar nicht unbedingt, dafür bringt Dani andere vielversprechende Voraussetzungen mit: einen unverwechselbaren Promi-Status und eine superloyale riesige Fangemeinde. Das scheint auch Star-Entertainer Florian Silbereisen so zu sehen, denn Medienberichten zufolge soll Daniela einen Auftritt in dessen "Schlagerboom Open Air" an Land gezogen haben. Zwar kommentierte die Katze entsprechende Gerüchte mit einem koketten "Ich weiß ja nicht", ein überzeugendes Dementi hört sich aber anders an. Zumal Dani bereits vergangenes Jahr mit Ehemann Lucas und Tochter Sophia bei Floris "Das große Adventssingen" mitmachte – und nun also womöglich auch ihr Schlager-Debüt bei ihm feiert. Ob das Lucas allerdings so gut gefällt, sei dahingestellt. Der schlägt sich seit dem Tod seines Vaters Costa Cordalis hauptsächlich mit Coverversionen von "Anita" durch, eigene Hits sind bisher eher Fehlanzeige. Sollte Dani nun mit Floris Hilfe rasant an ihrem Mann vorbeiziehen, dürfte neuer Ehestress programmiert sein …

