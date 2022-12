Daniela Katzenberger: Endlich kann sie das Baby-Glück teilen

Wochenlang wurde spekuliert: Herrscht wieder einmal Zoff zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser? Es wirkte in den letzten Monaten so. Was genau passiert ist? Dazu wurde beharrlich geschwiegen. Doch offenbar hat Daniela bis dato noch nicht einmal den kleinen Damian kennengelernt, der Ende September das Licht der Welt erblickt hat.

Doch nun scheint der Zoff tatsächlich beigelegt. Denn die Familie feiert Weihnachten zusammen. Und die Katze lernt damit auch endlich ihren Neffen kennen.

