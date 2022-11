Daniela Katzenberger: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt

Dani und Lucas sind die Stargäste auf der diesjährigen Benefizgala zugunsten der McDonald’s-Kinderhilfe in den Münchner Eisbach Studios, und beide genießen das freundliche Blitzlichtgewitter sichtlich. Vor allem Daniela kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, schließlich ist sie ja wieder mal in der geliebten Heimat. "Mir tut Deutschland unfassbar gut", erzählt sie fröhlich gegenüber der "Closer". "Hier hat es nicht wie gerade auf Mallorca 28 Grad, und man kann atmen. Wir sind jetzt ein paar Tage hier und drehen für die neue Staffel unserer RTLZWEI-Doku." Klar wollen alle wissen, ob ihre oft erwähnten Umzugspläne nach Deutschland noch aktuell sind. "Die liegen auf Eis, wenn man so hohe Ansprüche hat und bei jeder Fliege an der Wand meckert", grätscht Lucas lachend dazwischen, doch davon will Daniela nichts wissen. "Nein, nein, nein! Natürlich sind die Pläne aktuell", beteuert sie. "Ich habe ein paar Makler am Start und gucke weiter. Allerdings denke ich nicht, dass es vor Weihnachten noch was wird. Aber manchmal findet man ja gerade dann was Passendes, wenn man schon gar nicht mehr daran glaubt."