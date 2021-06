Daniela Katzenberger: Familien-Hammer! Lucas kann sein Glück kaum fassen

Lucas ist überglücklich

"Wir sind hier bei Freunden zu Besuch. Die haben wir kennengelernt, als wir hier bei 'The Masked Singer' ein 'AirBnb'-Haus hatten über zwei, drei Monate. Und da waren die unsere Nachbarn, da haben wir die kennengelernt. Eine griechische Familie mit zwei Kindern", verrät Dani. Besonders ihr Ehemann kann sein Glück kaum fassen! "Für Lucas ist das so schön. Dadurch, dass der Ehemann ja auch Grieche ist. Die sitzen da nächtelang und reden Griechisch und träumen von der Heimat. Das ist richtig schön. Lucas geht hier richtig auf. Ich habe meinen Mann noch nie so glücklich gesehen."

Und auch die Ehefrau hat es den beiden angetan. Sie versorgt Daniela und Lucas mit dem besten griechischen Essen. "Jeden Tag gibt es Schafskäse und irgendwelche griechischen Köstlichkeiten. Wir fühlen uns hier so wohl", schwärmt die TV-Blondine. Ihre Freundschaft geht sogar so weit, dass sie gerne in der Nähe der gastfreundlichen Familie leben würde, wenn sie irgendwann wieder nach Deutschland zieht. Wie schön!

