Daniela Katzenberger: Genug! Jetzt lässt sie Mama Iris einfach fallen

Mittlerweile sind Iris und Peter zwar wieder auf Mallorca, doch geklärt ist nichts. Es gäbe also reichlich Betreuungsbedarf! Doch statt um das Seelenheil ihrer Mutter fürchtet Daniela offenbar vor allem um ihren guten Ruf: "Ich bin in den Drogeriemarkt und dann stand ich an der Kasse und dann sehe ich die Bildzeitung und wessen Schädel ist da drauf? Meiner! Und wessen Name steht da ganz fett? Meiner!", empört sich die Katze auf Instagram. Und weiter: "Wisst ihr, das Krasse ist nicht, dass das so ist, sondern, das keiner der Beteiligten Katzenberger heißt. Außer ich – und ich habe damit überhaupt nichts zu tun!" Kein Wunder, dass Mama Iris sich bei diesen eisigen Worten lieber an Tochter Jenny wendet, wenn sie jemanden zum Reden braucht …

