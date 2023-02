Jenny Frankhauser: "Ihr zwei Ehrenlosen!" - Jetzt geht sie auf Peter Klein & Yvonne Woelke los

Jenny platzt der Kragen

Zu viel für Jenny Frankhauser! Die Tochter von Iris Klein poltert in ihren mittlerweile gelöschten Instagram-Storys gegen Peter und Yvonne. "Ich bin so sprachlos! Ihr zwei Ehrenlosen", feuert sie. "Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Am besten gar nichts. Das ist so krass. Ich habe das die ganze Zeit nicht so wahrhaben wollen. Stellt euch mal vor, ihr seid 20 Jahre – ein halbes Leben – mit einem Menschen zusammen!"

Peter sei immer wie ein zweiter Vater für sie und ihre Schwester Daniela gewesen. "Ich checke das nicht", klagt Jenny. "Ich war noch nie so enttäuscht von einem Menschen!" Auweia...