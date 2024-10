Daniela Katzenberger: Harte Worte von Mann Lucas Cordalis! "Drei, vier Kilo mehr stehen meiner Frau besser"

Die Unzufriedenheit mit ihrer Figur versteckte die Katze vor der Öffentlichkeit und guckte „einfach mal so", wie sie ihre Pfunde loswerden konnte. Seit Mai 2023 trainiert sie mehrmals die Woche mit ihrem Personal Trainer und stemmt ordentlich das Eisen. Trotz erstem Misstrauen, schwärmt sie nun von ihren Ergebnissen: „Ich habe immer über Mädels gelacht, die so einen Personal Trainer hatten, weil ich dachte: 'O Gott, na ja, wenn sie es alleine nicht schaffen, nimmt man sich halt einen Personal Trainer.' Aber die ganze Arbeit machst du ja trotzdem alleine. Das ist wirklich so, du brauchst jemanden, der dir ein bisschen in den Arsch tritt und dir aber auch zeigt, wie es geht.“

Doch es blieb nicht nur beim Training. Auch ihre Ernährungsumstellung teilte sie mit ihrer Community und zeigte regelmäßig das ein oder andere Low-Carb Rezept. „Ich schlafe viel besser. Meine Haut ist besser. Mir geht es besser. Ich komme schneller vom Klo hoch, schneller aus der Badewanne raus. Also man hat eine wahnsinnige Kondition“, berichtet die Katze von ihren Fitness-Erfolgen.