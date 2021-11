Daniela Katzenberger: Herz-Aussetzer! Wie viel kann sie noch ertragen?

„Ich merk das immer wenn ich viel drehe, wenn ich viel Stress hab, dann findet das mein Herz immer nicht so geil. Das ist dann viel Kaffee, viel Stress, viel Fliegen und dann bin's nicht ich, der Mal sagt 'Okay jetzt machen wir mal Pause' sondern es ist wie so ein kleiner Cherif, der hier in der Brust sitzt und sagt 'Ey mach mal langsam Fräulein'“

Daniela Katzenberger