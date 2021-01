Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Baby-Hammer! Jetzt lässt Lucas die Bombe platzen!

"Sie fragt fast täglich. Allerdings hätte sie gerne eine große Schwester." Er lacht. "Und ich sage ihr dann immer: 'Schatz, das geht leider nicht. Entweder bekommst du ein kleines Brüderchen oder ein kleines Schwesterchen.'" Natürlich wolle er Daniela nicht unter Druck setzen, fügt Lucas eilig hinzu. "Wir sind mit der aktuellen Situation total zufrieden, und Sophia erfüllt uns jeden Tag aufs Neue mit so viel Freude." Derartig offen spricht der Mann normalerweise eigentlich nie über seine Emotionen. Sind da etwa die Glückshormone eines werdenden Vaters mit ihm durchgegangen? Es gibt Indizien, die darauf hindeuten. So stellt Lucas klar, dass er in absehbarer Zukunft an keinen TV-Shows teilnehmen möchte, sondern sich lieber um seine Musik und die Familie kümmern will. Die einzigen Kameras, die er und Dani aktuell in ihr Leben lassen, gehören zu ihrer eigenen Familien-Doku, die Anfang nächsten Jahres ausgestrahlt werden soll. "Es wird spektakulär, was da passiert", kündigt er vielsagend an. Gut möglich. Aber vielleicht hat er uns den entscheidenden Hinweis auf die kommende Sensation ja schon selbst gegeben. Wir haben da so ein Bauchgefühl…