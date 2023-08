Daniela Katzenberger: Aus und vorbei! Sie zieht einen Schlussstrich

Was ist nur mit Daniela Katzenberger los? Normalerweise hält die Kult-Blondine ihre Fans immer via Instagram auf dem Laufenden. Doch seit Kurzem herrscht auf ihrem Profil Funkstille. "Sendepause, da keine Kraft mehr", verkündete sie in ihrer Story. Klar, dass die Fans in großer Sorge sind. Jetzt verrät ihre Mutter Iris, was hinter dem Aus steckt...