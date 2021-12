Daniela Katzenberger: Jetzt bricht ihr Lügengerüst über ihr zusammen!

Die junge YouTuberin Aminata Amoruso hatte für ihre Follower ein ganz besonderes Schmankerl: Sie konnte den Weihnachtskalender der Kultblondine ergattern und teilt in einem Video, was sich darin so befindet. Doch statt der erwarteten Beauty-Produkte oder Fanartikel gibt es Spezi, Puddingpulver, Fertig-Tee und – kein Witz! – eine 500-Gramm-Nudelpackung zum Fest. Doch nicht nur das überraschte die Influencerin Amoruso...