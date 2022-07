Daniela Katzenberger: Jetzt lüftet sie das Baby-Geheimnis!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Katze & Cordalis" plaudern Daniela Katzenberger und Gatte Lucas Cordalis immer wieder aus dem Familien-Nähkästchen. Auch jetzt schien die Katze wieder in Plauderlaune geraten zu sein und lüftet das Geheimnis um die Namensgebung ihres Nachwuchses. Obwohl sie mit dem Namen "Katzenberger" bekannt wurde, stand für Daniela fest, dass ihre Kinder diesen nicht tragen werden. Jetzt verrät sie auch wieso - in ihrer Kindheit musste die Tochter von Iris Klein oft umziehen und damit auch in neuen Schulen Anschluss finden. Wie ihr Nachname ihr dabei das Leben schwer machte, ließ sie nun durchsickern: