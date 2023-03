Daniela Katzenberger: Katzenjammer! So schlecht geht es ihr aktuell wirklich

Freitagabend, auf Mallorca. Die Sonne ist untergegangen. Die perfekte Zeit für einen schönen Abend mit Freunden. In einem netten Restaurant, mit leckerem Essen und guter Stimmung. Doch von Feierlaune ist bei Daniela Katzenberger hier nichts zu spüren. Stattdessen herrscht Katerstimmung am Tisch. Bei Daniela, Ehemann Lucas Cordalis und den zwei gemeinsamen Freunden. Obwohl der Ober reichlich Alkohol serviert, um die Laune zu heben. Daniela greift immer wieder zum Glas. Die "Katze" ertränkt ihren Kummer in Weißwein. Dabei trinkt sie sonst gar nicht!