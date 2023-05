Daniela Katzenberger: Kein Erbarmen für ihre Mutter Iris Klein

Wenn es um Mäuse geht, kennt die Katze kein Erbarmen! Das muss jetzt auch Iris Klein am eigenen Leib erfahren: Nach der Trennung von ihrem Mann Peter Klein suchte die Katzenberger-Mama händeringend eine neue Bude und kam zunächst bei Tochter Dani in Santa Ponça auf Mallorca unter. Mittlerweile wohnt Iris in ihrer eigenen Wohnung – zur Miete. Das neue Heim hat 140 Quadratmeter, ist möbliert und von den Wänden bis zum Teppich ein, ähm, Traum in Rosé … Aber Moment mal, hat nicht auch Tochter Daniela eine Schwäche für Pink? Na klar, die ist ja auch die Vermieterin!