Daniela Katzenberger: Klatsche für Lucas! Ihr Mann guckt in die Röhre

Das ist eine ziemlich überraschende Wendung, denn öffentliches Singen war für die Blondine bisher undenkbar. Kürzlich erklärte sie noch: "Singen ist sowas Privates! Wenn mich jemand fragen würde, ob ich nackt durch die Fußgängerzone laufen würde oder in der Fußgängerzone singen würde, würde ich mich sofort ausziehen!" Doch nun hat sie ihre Meinung geändert: Ausgerechnet zur besten Sendezeit beim "Schlagerboom Open Air" mit dem Quoten-Garanten Florian Silbereisen möchte die Katze am 1. Juli ihren Song "So bin ich und so bleib ich" einem Millionenpublikum präsentieren. Ihre Kollegen sollten sich besser auf etwas gefasst machen, denn Dani meint es ernst! Ihr Ehemann Lucas Cordalis dürfte weniger begeistert von den Plänen seiner Frau sein. Schließlich versucht der 55-Jährige seit Jahren, erfolglos in die großen Fußstapfen seines verstorbenen Vaters Costa Cordalis († 75) zu treten. Und jetzt zieht ausgerechnet seine eigene Ehefrau an ihm vorbei! Wie fies!