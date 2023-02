Daniela Katzenberger: Nach Fremdgeh-Drama: DAS hat sie Peter Klein noch zu sagen

Nach einige Zeit Pause, meldet sich die Katze nun mit einer Fragerunde auf Instagram zurück. Iris' Tochter versuchte sich weitestgehend aus dem Drama rauszuhalten und äußerte sich kaum zu den Fremdgeh-Gerüchten. Jetzt stellt sie allerdings ein für allemal klar: So steht es aktuell um das Verhältnis zwischen ihr und Peter!

Als ein Fan der Katze von ihr wissen will, wie es aktuell zwischen den beiden aussehe und wie momentan ihr Umgang mit Peter sei, antwortet Daniela kurz und knapp: "Kein Kontakt". Auch auf die Frage, wie es ihrer Mutter aktuell gehe, antwortet die 36-Jährige mit einem Seitenhieb gegen Peter: "Naja, sagen wir es mal so. Das Herz muss noch begreifen, was der Kopf schon längst weiß. Aber sie schafft das. Sie wird und muss. Sie ist nicht die erste und nicht die letzte Frau, die von ihrem Mann beschissen wurde. Sie packt das."

