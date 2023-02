Iris Klein & Peter Klein: Öffentliche Versöhnung! Plötzlich wendet sich das Blatt

"Ich habe mir jetzt vorgenommen, nur noch positiv nach vorn zu schauen. Also von mir wird keine schmutzige Wäsche mehr gewaschen. Ich glaube, das habe ich genug gemacht. Ich habe auch über das Ziel hinausgeschossen und zu viele private Dinge erzählt. Das war einfach falsch von mir, private Dinge viel zu viel nach außen getragen zu haben", erklärt Iris auf ihrem Instagram-Kanal und wirkt dabei überraschend entspannt und glücklich. "Tut mir leid. Hätte ich nicht machen dürfen. Aber das waren halt die Emotionen, die verletzten Gefühle."

Für ihr Verhalten hat sie trotzdem eine Erklärung: "Vielleicht wollte ich ihm einfach das Genick brechen und das habe ich öffentlich gemacht. Ich würde es gerne zurücknehmen, aber das kann ich nicht. (...) Ich war schon ein Miststück. Ich habe ihm wirklich Sachen an den Kopf geschmissen. Immer in der Hoffnung, dass die andere ihn doch nicht will."

Inzwischen hat Iris ihren Ex um Verzeihung gebeten. "Er hat mir auch verziehen. Wir können ganz normal miteinander reden. Wir werden auch in Kontakt bleiben", so die 55-Jährige. Und Peters Antwort? Die lässt nicht lange auf sich warten. "Ich wünsche mir wirklich nur Frieden und hoffe, dass wir in Zukunft vernünftig miteinander umgehen können", schreibt er und versieht seine Nachricht mit einem gebrochenen Herzen.