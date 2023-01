Daniela Katzenberger: Nach Lucas-Mobbing - Jetzt schießt sie gegen Gigi!

Jetzt mischt sich Lucas' Ehefrau Daniela Katzenberger in den Zoff ein und postet in ihrer Instagram-Story: "Merke: Oft sind Leute, die auf den ersten Blick ein Ar***loch sind... auch auf den zweiten Blick ein Ar***loch. In diesem Sinne gute Nacht." Meint sie damit etwa Gigi, der Lucas diese fiesen Dinge an den Kopf geworfen hat? Weiter stellt die Katze allerdings klar, dass sie Lucas nicht verteidigen brauche: "NEIN, ich muss Lucas nicht verteidigen... Denn jeder, der mich hier bei Instagram verfolgt, oder regelmäßig unsere Sendung schaut, weiß, dass Lucas weder ein asoziales Arschloch ist, noch respektlos, noch unhöflich. Er steht mit beiden Beinen im Leben, ist Vater und einer der liebsten Menschen den ich kenne. Und wäre es nicht so... wären wir NICHT zusammen. Ende der Durchsage.", erklärt Daniela.

Auch wenn sie ihren Lucas nicht verteidigen muss, macht sie dennoch deutlich, hinter ihrem Mann zu stehen.

