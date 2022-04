Daniela Katzenberger: Nackt! Sie zeigt sich oben ohne

Dass sich Daniela so pudelwohl in ihrem Körper fühlt, war nicht immer so. Die Geburt von Tochter Sophia ging vor allem an ihren Brüsten nicht spurlos vorbei. Nach langer Überlegung ließ sich Daniela vergangenes Jahr ihre Brüste straffen. "Darf ich vorstellen: Meine neuen Katzen-Berge. Boah Leute, ich kann euch echt nicht sagen wie megaaaa glücklich und gleichzeitig erleichtert ich bin", freute sie sich auf Instagram. "Es sind für mich nicht nur zwei neue Hammer-Möpse, sondern: Neue Lebensqualität! Ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin."

Traurige Trennung bei Daniela und Lucas! Was vor Kurzem passiert ist, erfahrt ihr im Video: