Daniela Katzenberger: OP-Desaster - Jetzt packt ein Facharzt aus

Doch Dani schadet sich mit ihrer verzerrten Selbstwahrnehmung nicht nur selbst. Sie ist eine jener einflussreichen Orientierungsfiguren, vor denen Professor Mang so eindringlich warnt. Denn die Zuschauer ihrer TV-Show sind vor allem junge Frauen und Teenager-Mädchen, die ebenfalls mit echten oder eingebildeten "Problemzonen" hadern, die sie ohne Daniela vielleicht nicht mal entdeckt hätten. Die Botschaft, die bei einigen rüberkommen könnte: Wenn die Katze sich so bereitwillig auf den OP-Tisch legt, dann kann das ja wohl nicht so gefährlich sein. Eine fatale Schlussfolgerung, so Mang. "'Social-Media-Stars' fungieren heutzutage als Vorbilder und vermitteln – teilweise absurde – Ideale." Über dieses Phänomen hat er jetzt sogar ein Buch geschrieben: In "Abgründe der Schönheitschirurgie" (Gräfe und Unzer Verlag, 12,99 Euro) sagt er dem uferlos grassierenden Beauty-Wahn den Kampf an – und scheut sich auch nicht, Namen zu nennen. "Zittern muss niemand", beteuert er gegenüber "Closer". "Aber wenn ein Prominenter es mit Schönheitsoperationen übertrieben hat, lege ich den Finger in die Wunde." Und dann redet er Klartext: "Katzenberger & Co. reduzieren sich selbst im Internet oft nur auf ihr Äußeres. Daher ist es fraglich, ob es sich hierbei um gute Vorbilder handelt."

Mang weiß, wovon er spricht: In seinem Wartezimmer sitzen immer mehr junge Frauen mit immer absurderen Vorstellungen, erzählt er. Und immer öfter schicke er sie wieder nach Hause. "Mein Motto: Vernünftige Schönheitschirurgie, ja, Schönheitswahn, nein!" Vielleicht sollte er Dani mal sein Buch zukommen lassen...