Daniela Katzenberger: So sehr leidet Lucas Cordalis unter dem "Dschungelcamp"-Aus

Lucas ist geknickt

"Der Lucas ist heimgekommen und wir hatten gestern auch wirklich gar keinen richtigen Bock, irgendwas bei Instagram zu posten", erzählt Daniela in ihrer Insta-Story. "Man muss aber auch sagen... der Lucas ist so richtig am Arsch, obwohl der nicht mal im Dschungel war. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht auch die Reise. Von seinem Wesen, der ist so ein bisschen geknickt halt. Der wäre halt schon voll gerne mit rein in den Dschungel. Ich glaube, das fuckt den schon innerlich ein bisschen ab. Auch, wenn er es nicht so zugibt. Wobei man sagen muss, der kann ja auch noch nächstes Jahr rein und der kann ja auch noch übernächstes Jahr rein. (...) Ich glaube aber dieses Jahr... der hat sich mental schon darauf vorbereitet. Der war halt richtig 'on fire' und hatte richtig Bock. Ich glaube, das nervt den schon, dass es halt dieses Jahr nicht geklappt hat. Es ist halt scheiße gelaufen. Da kann man nichts machen."

Trotzdem sei Lucas nun froh, wieder zu Hause bei seiner Familie zu sein. Und wer weiß - vielleicht klappt es mit der "Dschungelcamp"-Teilnahme dann endlich im nächsten Jahr!