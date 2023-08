Daniela Katzenberger & Jenny Frankhauser: Verrückter Baby-Wettlauf

An der Startlinie: die Katze. Vor wenigen Wochen sprach sie zum ersten Mal über das Thema Adoption: "Schön, wenn Frauen adoptieren, so wie Angelina Jolie. Sie macht das nicht fürs Image, sondern weil sie helfen will. Ich könnte mir auch vorstellen, ein Kind zu adoptieren", lässt sie die Bombe platzen.

Und – wie so oft – zieht Jenny plötzlich mit demselben Thema auf der Tartanbahn an der Kult-Blondine vorbei. Mit ihrem Partner – und Vater von Söhnchen Damian – Steffen König, habe sie zuletzt öfter über das Thema gesprochen: "Ich könnte ein Kind, das biologisch gesehen nicht meins wäre, genauso lieben. Das ist wirklich eine ganz wunderbare Sache", zeigt sie sich ergriffen.

Vielleicht halten die Schwestern bald also beide ein kleines zweites Wunder in den Händen....