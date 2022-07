Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Dicke Luft! Das hätte er nicht von ihr erwartet

Vor wenigen Wochen wagte Daniela Katzenberger einen Schritt, den sie sich ihr ganzes Leben lang nicht getraut hat - die Kult-Blondine ließ sich ihr aller erstes Tattoo stechen. Doch das kam nicht bei all ihren Liebsten so gut an. Ehemann Lucas Cordalis' Reaktion auf die Entscheidung seiner Frau, war alles andere als positiv. Herrscht deswegen nun dicke Luft zwischen den Eltern der kleinen Sophia?