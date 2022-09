Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Ihr trauriges Ehegeheimnis kann jetzt jeder sehen

Und was macht Daniela in dieser Zeit? Sie passt auf die gemeinsame Tochter Sophia (7) auf – und sieht rot. Katzenjammer ist angesagt! In ihrem Köpfchen saust ein Gedanke wild umher: Bin ich etwa nicht mehr attraktiv genug für meinen Lucas? Darauf hat sie sich eingeschossen und eine Gegenstrategie entwickelt, die nicht ungefährlich ist: Wenn Lucas fremdflirtet, geht sie zum Schönheits-Doc!

Also ist die Katze sozusagen in Dauerbehandlung. Mal ist es der Busen, der gestrafft werden muss. Dann sind die Beine dran, die Oberlider wollen wir nicht vergessen. Die Botox-Behandlungen wären auch noch zu nennen. Nach jedem größeren Fremdflirt scheint es so, als greife sie zum Telefon und wählt die Notfall-Nummer ihres Docs.

Dabei müsste sie eigentlich wissen, wie treu ihr Lucas letztlich ist. Sie könnte ganz selbstbewusst über die Schmeicheleien, die ihr Mann anderen Frauen schenkt, hinwegsehen. „Lucas ist nicht eifersüchtig, eher ich“, gibt sie jedoch ehrlich zu. So bleibt weiterhin das Motto: Wer schön sein will, muss schneiden! Oder wie sie es sagt: "Es gibt sehr viele hübsche Frauen – und da versucht man, irgendwie mitzuhalten."

Ach, übrigens auch die Zornesfalten sind schon weggespritzt. Die Begründung: "Weil ich keinen Bock habe, dass die Leute denken, ich bin pissig ..."