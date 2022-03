Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Paukenschlag! So sieht ihre Realität wirklich aus!

Eine Dauerbelastung, die besonders für Daniela nicht ungefährlich ist: Die Blondine leidet seit ihrer Kindheit an einer Herzschwäche, die das Organ immer wieder zum Stolpern bringt! "Es fühlt sich an wie ein Paukenschlag, der gegen die Brust donnert", erklärte die Katze mal. Und ergänzte: "Ich habe das ganz oft im Flugzeug. Dann denk ich immer: 'Okay, hier ist kein Arzt, und ich bin ganz alleine…'"

Die Angst, der Krankheit hilflos ausgeliefert zu sein, sitzt der Katze ständig im Nacken: "Es ist ein ganz ekelhaftes Gefühl, weil es halt das Herz ist, die Pumpe des Lebens. Man steigert sich so rein." Immer wieder muss Dani Medikamente nehmen – auch jetzt: In Köln wurde sie gerade mit Gatte Lucas (54) und Tochter Sophia (6) gesichtet, trug dabei eine Schachtel Betablocker in der Hand und wirkte sichtlich erschöpft! Kein Wunder, denn Stress verschlimmert die Symptome: "Ich merke das immer, wenn ich viel drehe, wenn ich viel Stress hab. Dann findet das mein Herz nicht so geil." Aber sie sei eben auch nicht die diejenige, die mal sagt: "Okay, jetzt machen wir mal Pause." Stattdessen würde eine Art "kleiner Sheriff in der Brust" sie ermahnen, es langsamer angehen zu lassen.

Nur scheint Daniela sich zurzeit trotz aller Warnsignale ihres Körpers keine Ruhe gönnen zu wollen: "Wir müssen unsere Doku fertig drehen, wir haben echt gerade ein bisschen Druck. Ich geb da ja immer Vollgas", zeigt sich die Katze pflichtbewusst. Im Mai soll die Show schließlich auf Sendung gehen! Wird wohl höchste Zeit, dass Danis innerer Sheriff mal ein Machtwort spricht…