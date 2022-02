Daniela Katzenberger: Klare Ansage von Tochter Sophia!

Auch TV-Stars, wie Daniela Katzenberger, haben ganz normale Mami-Probleme. Manchmal fällt es schwer, den Nachwuchs so schnell groß werden zu sehen. Das merkte die Frau von Lucas Cordalis nun am eigenen Leib. Eigentlich wollte sie ihrer Sophia nur eine Freude machen und kaufte ihrer 6-Jährigen Tochter einen neuen Schlafanzug. Doch die Kleine war damit ja mal sowas von gar nicht einverstanden!

In ihrer Instagram Story berichtet der ehemalige "Goodbye Deutschland"-Star nun von dem Vorfall, der sie aus allen Wolken fallen ließ. Denn nicht der Schlafanzug selbst war das Problem, sondern das Motiv, das ihn schmückte. Daniela ging davon aus, dass ihre Sophia, wie viele kleine Mädchen, ganz vernarrt in die Disney-Prinzessin Elsa aus "Die Eiskönigin" ist. Doch damit lag sie wohl ganz falsch. Sophia gefiel ihr neuer Pyjama nämlich gar nicht und äußerte ganz klar ihre Meinung: "Mama! Elsa ist was für Babys!"

Damit hätte die Kult-Blondine nicht gerechnet. Jetzt gibt sie auf Instagram zu, dass sie "voll raus" sei, was das angeht. Eins hat Daniela damit aber gelernt - mit Elsa-Geschenken kann sie ihre Sophia nicht mehr beeindrucken. Sie werden so schnell groß...

