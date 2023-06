Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Plötzlich solo! Jetzt kommt alles raus

Musikproduzent Christian Geller ist von Danielas Stimme so begeistert, dass er ihr einen eigenen Song geschrieben hat. Doch sie hat ihre Zweifel. "Christian fand mich so gut von der Stimme, dass ich er meinte: 'Komm Danni, wir machen für dich mal ein eigenes Lied!' Und dann habe ich gesagt: 'Christian, dünnes Eis...'", erzählt sie in ihrer Sendung "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca".