Daniela Katzenberger: Große Sorge! Sie gibt Entwarnung

Nachdem es auf den Social Media Kanälen von Daniela Katzenberger in letzter Zeit verdächtig ruhig war, erreichten die Frau von Lucas Cordalis wohl einige besorgte Nachrichten ihrer Fans. So viele anscheinend, dass sich die Katze nun zu einem Statement hinreißen ließ, in dem sie ihren Fans Entwarnung gibt - ihr geht es gut! In ihrer Instagram Story findet sie nun folgende Worte zu ihrer langen Social Media-Abwesenheit: