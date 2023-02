Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Tränen und Drama! Schlimme Folgen nach dem Ehe-Zoff

Danielas Stiefpapa Peter Klein war mit Lucas als Begleiter nach Australien geflogen und soll dort seine Ehefrau Iris mit Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen haben! Das zumindest behauptet die Katzen. Mama auf Instagram: "Viel Spaß mit deiner Yvonne", wütete sie in ihre Story. "Ab morgen werde ich packen! Kannst dann zu ihr ziehen! Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist! Ich hatte dich so sehr geliebt und dir vertraut und du gehst fremd im Versace Hotel!" Ob wirklich etwas lief zwischen Papa Peter und Yvonne, der Reisebegleiterin von Djamila Rowe? Die beiden bestreiten das.

Doch egal, wie das Ganze am Ende ausgeht, fest steht wohl: Das Dschungelmärchen von Lucas Cordalis hat kein Happy End. Daran dürfte auch die Schadensbegrenzung von Daniela nichts ändern, die eifrig versucht, die unappetitliche Angelegenheit unter den Teppich zu kehren. "Wenn zwei sich streiten, hält man sich am besten raus und die Schnauze!", kommentierte sie den Ehestress ihrer Mutter. Leider zu spät…