Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Traurige Beichte! Dannis Traum ist wieder geplatzt

Bye Bye Mallorca - Daniela Katzenberger würde nichts lieber tun, als Sack und Pack zusammenzupacken und die Urlaubsinsel zu verlassen. Dass die einstige "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit das Leben in Deutschland vermisst, ist längst kein Geheimnis mehr. Immer wieder schwärmte sie bereits davon, endlich wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Doch dabei werden ihr immer wieder Steine in den Weg gelegt. Nun verrät sie, warum ihr Traum schon wieder zerplatzt ist.