Daniela Katzenberger & Lucas: Getrennte Betten! So steht es wirklich um ihre Ehe

Ja, ganz schlimm. Da schreiben Leute so Sachen wie: "In der heutigen Zeit musst du aufpassen." Und ich denke mir: Was soll das heißen? Ich finde, jeder Mensch hat das Recht, sich frei zu entfalten. Und das sage ich Sophia jeden Tag: Mach das, was dich glücklich macht. Sie soll sich ausprobieren dürfen. Sie wird bald zehn, sie hat ihr eigenes Handy, guckt Serien in ihrem Zimmer – sie macht ihr eigenes Ding. Und ich bin richtig stolz auf sie.