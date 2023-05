Daniela Katzenberger: Wie gemein! Das hat Schwester Jenny nicht verdient!

Auf Instagram postet Jenny einige Videos von sich, wie sie in einem Zweiteiler, bestehend aus einer lockeren Hose und einem knappen, bauchfreien Top vor einer wunderschönen, sonnigen Kulisse tanzt. Sie wirkt glücklich und unbeschwert. Doch ihre Follower sehen in der Outfitwahl der 30-Jährigen ein Riesenproblem: "Ja klar, du hast gerade erst ein Kind bekommen. Aber muss man sich dann so anziehen", schreibt ein User. "Ganz schön zugenommen, was?", fragt ein Anderer. Auch ein "Bist du wieder schwanger?" findet sich in den Kommentaren.

Jenny nimmt diese fiesen Beleidigungen allerdings mit Humor und macht sich in ihrer Story über die Rechtschreibung der Hass-Kommentare lustig und fügt hinzu: "Ich bin auch dick wunderschön!"

